Алёна Бронникова Жительница Соликамска взыскала с УК компенсацию за залив квартиры Общая сумма составила более 205 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске женщина смогла через суд добиться взыскания компенсации за материальный и моральный вред с управляющей организации. По информации краевой службы судебных приставов, сумма нанесённого ущерба составила более 205 тыс. руб.

Квартира женщины оказалась затопленной из-за сорвавшегося крана радиатора отопления у соседей сверху. Пострадали обои и потолок, часть плитки за батареей отслоилась, а стенки мебели разбухли от намокания. По заключению экспертизы, стоимость ремонтных работ составила 135 тыс. руб. Жительница обратилась в суд с иском к обслуживающей этот дом управляющей компании.

«Женщина потребовала компенсировать ей моральный вред, понесённые судебные расходы и потерянный заработок на работе в связи с необходимостью присутствия собственника при обследовании квартиры. Суд заявленные исковые требования удовлетворил в полном объёме», — сообщает пресс-служба судебных приставов.

Как сообщает ведомство, ответчик полностью возместил ущерб без применения принудительных мер.

За ненадлежащее содержание кровли в многоквартирном доме Гремячинска сотрудница управляющей компании была признана виновной. Её осудили по ст. 238 УК РФ за смерть мужчины, скончавшегося после обрушения на него козырька подъезда, и назначили наказание в виде штрафа.

















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