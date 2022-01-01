В Пермском крае сотрудница УК осуждена за падение козырька подъезда на местного жителя От полученных травм мужчина скончался Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудница управляющей компании из Гремячинска признана виновной в смерти мужчины, скончавшегося после обрушения на него козырька подъезда многоквартирного жилого дома. 52-летняя обвиняемая осуждена по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствием и судом было установлено, что виновная, занимая должность в управляющей компании, обязывающую её следить за состоянием кровель и козырьков подъездов, не выполняла своих обязанностей. В результате 2 декабря 2021 года плита козырька подъезда одного из домов обрушилась на мужчину 1973 г.р. От полученных травм впоследствии он скончался.

Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде штрафа, его размер не сообщается. Кроме того, УК выплатила компенсацию морального вреда матери погибшего. Приговор вступил в законную силу.

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