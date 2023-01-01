Елена Синица Суд вынес приговор устроившему стрельбу в казанской школе Ильназу Галявиеву Молодой человек признал свою вину Поделиться Твитнуть

Вынесен приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях.

Так, молодой человек признан виновным в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, совершённом общеопасным способом. Также он виновен в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьём, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся МБОУ «Гимназия № 175» в Казани. В результате погибло девять человек, из них семь детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Галявиев вменяемый и подлежит уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.





Приговором суда Галявиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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