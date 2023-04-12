Елена Синица На кольцевой развязке в Сосновом бору в ДТП пострадало два человека У пострадавшей женщины подозрение на перелом позвоночника Поделиться Твитнуть

Фото: ВЕТТА

В среду вечером, 12 апреля, на кольцевой развязке в Сосновом бору случилось серьезное ДТП. В нем пострадало сразу несколько человек. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.

Так, один из них рассказывает, что есть двое пострадавших — мужчина и женщина. У последней подозрение на перелом позвоночника. Обоих увезли на машинах скорой помощи. Также пермяки рассказывают, что водитель на Hyundai проезжал по Камской долине, однако часто резко перестраивался из ряда в ряд.

«Решил, видимо, «сыграть в шашечки»: обошел справа как стоячего, резко вильнул в левый ряд, чтобы не въехать в авто в правом ряду. А спереди еще был автобус, он подъезжал к кольцу, намереваясь повернуть налево. Hyundai — опять резко вправо. Со стороны ППИ ехала «тринаха», я так думаю, он его видеть даже не мог», — поделился очевидец.





Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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