Елена Синица
На кольцевой развязке в Сосновом бору в ДТП пострадало два человека
У пострадавшей женщины подозрение на перелом позвоночника
В среду вечером, 12 апреля, на кольцевой развязке в Сосновом бору случилось серьезное ДТП. В нем пострадало сразу несколько человек. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.
Так, один из них рассказывает, что есть двое пострадавших — мужчина и женщина. У последней подозрение на перелом позвоночника. Обоих увезли на машинах скорой помощи. Также пермяки рассказывают, что водитель на Hyundai проезжал по Камской долине, однако часто резко перестраивался из ряда в ряд.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.