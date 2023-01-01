Максим Артамонов Право аренды на обслуживание причалов выиграла Пермская пригородная компания Контракт заключён на три с половиной года Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

АО «Пермская пригородная компания» выиграла аукцион на право аренды пассажирских причалов Речного вокзала. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса.

В ведомстве пояснили, что ближайшие три с половиной года эта компания будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры, а также осуществлять содержание и уборку территории.

Напомним, в 2022 году была обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса, проведено берегоукрепление и восстановление лестниц и подходов к причалам. Теперь посадка на теплоходы будет осуществляться через два модульных здания КПП транспортной безопасности. Для инвалидов в ходе реконструкции были оборудованы электрические подъёмники, пандусы и уложена тактильная плитка.

Капремонт объекта проводило ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, весь комплекс работ подрядная организация должна была выполнить до конца декабря 2022 года.

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