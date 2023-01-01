Максим Артамонов В Кунгуре будут судить мужчину, полтора года избивавшего 15-летнюю падчерицу Ему может грозить до семи лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре завершено расследование уголовного дело в отношении 36-летнего мужчины, который в течение полутора лет избивал свою падчерицу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2022-го обвиняемый систематически избивал свою 15-летную падчерицу. Зачастую это происходило, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочка рассказала об истязаниях учительнице, которая сообщила в полицию.

Вскоре в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершённых в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.