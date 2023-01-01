Максим Артамонов
В МЧС предупредили жителей Прикамья о неблагоприятных метеорологических явлениях
В ближайшие дни ожидается сильный ветер
С 12 по 13 апреля на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве советуют соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и не парковать личный автотранспорт рядом с ними.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.
«Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный», — напомнили в ведомстве.
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