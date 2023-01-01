Максим Артамонов В МЧС предупредили жителей Прикамья о неблагоприятных метеорологических явлениях В ближайшие дни ожидается сильный ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12 по 13 апреля на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве советуют соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и не парковать личный автотранспорт рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

«Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный», — напомнили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.