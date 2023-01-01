Максим Артамонов В Добрянке чиновники пообещали отремонтировать новую дорогу с широкими трещинами до 1 июля Ранее на состояние улицы Чкалова жаловались местные жители Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Зори Плюс"

Администрация Добрянского городского округа обяжет подрядчика отремонтировать новое дорожное полотно на ул. Чкалова, которое начало разрушаться в прошлом году. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе местной администрации.

«До конца недели в адрес подрядной организации ООО «Евродорстрой» будет направлено письмо с требованием произвести санацию появившихся трещин. Работы будут проведены до 1 июля 2023 года в случае наступления благоприятных погодных условий и полного оттаивания рабочего слоя дорожного полотна», — пояснили чиновники.

В администрации также пояснили, что работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Чкалова выполнены и приняты заказчиком 12 октября 2020 года. Гарантийный срок составляет 36 месяцев.

Напомним, ранее жители Добрянки рассказали, что обеспокоены состоянием ул. Чкалова, которая была расширена и заасфальтирована, а теперь на ней образовались большие трещины. Они появились ещё в прошлом году, а весной этого года, после схода снега, стали намного шире.

По словам жителей, местная администрация, которая являлась заказчиком, «должна была следить за соблюдением технологии работ, при приёмке проводить контроль качества, а в процессе эксплуатации, при обнаружении дефектов, требовать с подрядчика устранить огрехи».

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