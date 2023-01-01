Максим Артамонов В Добрянке на отремонтированной два года назад дороге образовались широкие трещины Местные жители опасаются, что её придётся ремонтировать за счёт бюджета, а не по гарантии Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Зори Плюс"

Жители Добрянки обеспокоены состоянием улицы Чкалова, которая два года назад была расширена и заасфальтирована, а теперь на ней образовались большие трещины. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

«Ремонта несколько лет добивались жители Задобрянки: улица, особенно в начале, была узкой и грязной, даже в бесснежное время машинам было трудно разъехаться.Когда её расширили, ходить и ездить по ней стало одно удовольствие. Но ещё в прошлом году на асфальте появились трещины, а нынче после схода снега они стали намного шире», — издание местных жителей.

По словам горожан, в 2021 году подрядчик, значительно снизив цену контракта, выиграл конкурс на ремонт.

Жители считают, что местная администрация, которая являлась заказчиком, «должна была следить за соблюдением технологии, при приёмке проводить контроль качества, а в процессе эксплуатации при обнаружении дефектов требовать с подрядчика устранить огрехи».

Гарантийный срок истекает в следующем году, и жители опасаются, что предъявлять претензии будет поздно. В этом случае ремонтировать дорогу придётся за счёт бюджета.

«Новый компаньон» выслал в администрацию Добрянского округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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