Максим Артамонов В спецоперации погиб 39-летний вагнеровец из Пермского края Станислава Кипреева похоронят 13 апреля Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 39-летний житель Полазны Станислав Кипреев. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Кипреев участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб 17 марта.

Похороны военнослужащего состоятся 13 апреля в полазненском ДК им. Черкасова.

Как уточняет издание, Станислав Кипреев — это уже19-ый житель Добрянского округа, который погиб в зоне военных действий на Украине.

Напомним, сегодня стало известно, что в спецоперации на Украине погиб многодетный отец из Горнозаводска Артур Паньков. У военнослужащего остались дома мама, жена и трое детей. Паньков был мобилизован в конце сентября прошлого года. Как и где он погиб, не сообщается.

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