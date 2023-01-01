Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб отец трёх детей из Пермского края Артур Паньков был мобилизован в конце сентября прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Страница "ВКонтакте" главы Горнозаводского округа Вадим Лумпов

В зоне боевых действий на территории Украины погиб житель Горнозаводска Артур Паньков. Боец служил водителем-санитаром. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщил глава округа Вадим Лумпов.

«Артур Анатольевич был мобилизован 27 сентября прошлого года и проходил службу водителем-санитаром в медицинской роте», — написал Лумпов, не уточнив, как и когда погиб военнослужащий.

По словам чиновника, у Артура Панькова дома остались мама, жена и трое детей. Глава округа также отметил, что военнослужащего знали в городе практически все.

Администрация принесла семье и близким погибшего соболезнования. О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.