Алёна Бронникова Пермякам снова приходят извещения от мошенников В фальшивых уведомлениях предлагают провести поверку счётчиков Поделиться Твитнуть

Жители Перми снова стали находить в своих почтовых ящиках фальшивые извещения о поверке счётчиков. «Новогор-Прикамье» сообщает, что в м/р Молодёжный пермяки получают соответствующие письма от организации «ЖКС Сервис Пермь».

«С помощью объявлений, напечатанных в стиле официального документа, недобросовестные участники рынка пытаются навязать свои дорогостоящие услуги. Для усиления воздействия извещения называют повторными, снабжают QR-кодом и штрих-кодом, таблицей с нормативами и т.д.», — объясняют в пресс-службе коммунального оператора.

Пермяков просят внимательно общаться с теми, кто навязывает свои услуги. Поверка одного прибора учёта воды не может превышать 600 руб. Кроме того, в паспорте каждого счётчика указан период, через который необходимо его поверять. Следующая дата контрольной проверки исправности измерительного прибора прописана на лицевой стороне квитанции от «Новогора» в нижнем правом углу.

По данным сетевой компании, «ЖКС Сервис Пермь» ранее представлялись под другими названиями, все указанные в ложных извещениях номера телефонов совпадают. Какое-то время компания работала под наименованием «Единой информационной службы ЖКХ г. Перми», распространение листовок этой организации запрещено судом.

Ранее «Новый компаньон» писал о распространении фальшивых извещений в прошлом году. Мошенники активизировались в ноябре 2022-го.





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