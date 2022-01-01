Елена Синица В Перми вновь активизировались мошенники, предлагающие провести поверку счётчиков Об этом предупреждает «Новогор-Прикамье» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вновь активизировались мошенники, предлагающие провести поверку счётчиков. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Некая компания сообщает, что жителям, что необходимо провести поверку счётчиков. Для этого якобы будет проводится профилактический осмотр состояния приборов учёта, а также инструктаж по установке либо замене счётчиков.





Указывается, что инструктаж и проверка будут проводиться бесплатно. Однако в «Новогоре» отмечают, что чаще всего мошенники хотят не провести поверку приборов учёта, а продать новые и дорогостоящие счётчики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.