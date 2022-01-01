Елена Синица
В Перми вновь активизировались мошенники, предлагающие провести поверку счётчиков
Об этом предупреждает «Новогор-Прикамье»
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В Перми вновь активизировались мошенники, предлагающие провести поверку счётчиков. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».
Некая компания сообщает, что жителям, что необходимо провести поверку счётчиков. Для этого якобы будет проводится профилактический осмотр состояния приборов учёта, а также инструктаж по установке либо замене счётчиков.
Указывается, что инструктаж и проверка будут проводиться бесплатно. Однако в «Новогоре» отмечают, что чаще всего мошенники хотят не провести поверку приборов учёта, а продать новые и дорогостоящие счётчики.
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