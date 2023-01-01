Максим Артамонов В Перми на улице Шишкина дотла сгорел автомобиль Происшествие случилось утром во дворе многоквартирного дома Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик "Подслушано Закамск" ВКонтакте

В Кировском районе Перми во дворе многоквартирного дома № 17 по ул. Шишкина сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2106. Информация о происшествии и фотография горящей легковушки была опубликована в паблике «Подслушано Закамск».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о загорании транспортного средства поступило 12 апреля в 10:39. Прибывшие на место спасатели установили, что горит легковой автомобиль. В 10:46 пожар был потушен.

Его предварительная площадь составила около 6 кв. м.

В результате автомобиль полностью сгорел. Во время происшествия никто не пострадал.

Устанавливаются причины возгорания.

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