Максим Артамонов
В Перми на улице Шишкина дотла сгорел автомобиль
Происшествие случилось утром во дворе многоквартирного дома
В Кировском районе Перми во дворе многоквартирного дома № 17 по ул. Шишкина сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2106. Информация о происшествии и фотография горящей легковушки была опубликована в паблике «Подслушано Закамск».
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о загорании транспортного средства поступило 12 апреля в 10:39. Прибывшие на место спасатели установили, что горит легковой автомобиль. В 10:46 пожар был потушен.
Его предварительная площадь составила около 6 кв. м.
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