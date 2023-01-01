Алёна Бронникова
Житель Пермского края получил штраф за езду на снегоходе в нетрезвом виде
Ранее его лишили прав управления транспортом на два года
Житель с. Юрла в Пермском крае увеличил наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был приговорён к штрафу в 230 тыс. руб. с лишением прав управления механическими транспортными средствами в течение двух лет.
На сайте Кудымкарского городского суда появилась информация о том, что 26-летний мужчина в феврале 2023 года в нетрезвом виде сел за руль снегохода. Во время движения его остановили сотрудники ОГИБДД и провели проверку с помощью прибора «АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi», который определил состояние алкогольного опьянения.
В феврале Краснокамский суд вынес приговор женщине за вождение в нетрезвом виде. Ей выписали штраф 30 тыс. руб. и лишили права управления транспортным средством на 2,6 лет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.