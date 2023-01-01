Алёна Бронникова Житель Пермского края получил штраф за езду на снегоходе в нетрезвом виде Ранее его лишили прав управления транспортом на два года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Житель с. Юрла в Пермском крае увеличил наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был приговорён к штрафу в 230 тыс. руб. с лишением прав управления механическими транспортными средствами в течение двух лет.

На сайте Кудымкарского городского суда появилась информация о том, что 26-летний мужчина в феврале 2023 года в нетрезвом виде сел за руль снегохода. Во время движения его остановили сотрудники ОГИБДД и провели проверку с помощью прибора «АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi», который определил состояние алкогольного опьянения.

В суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 246.1 УК РФ и присоединили неотбытую часть к уже имеющемуся наказанию по предыдущему приговору. По итогам слушания виновному назначен штраф 350 тыс. руб. и лишение прав управления транспортом на 3 года и 2 дня.

В феврале Краснокамский суд вынес приговор женщине за вождение в нетрезвом виде. Ей выписали штраф 30 тыс. руб. и лишили права управления транспортным средством на 2,6 лет.





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