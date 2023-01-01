Елена Синица В Краснокамске осудили женщину за вождение в нетрезвом виде Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краснокамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Её признали виновной в вождении авто в нетрезвом виде. Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда, сотрудники ДПС остановили машину женщины в июле 2022 года. Как показали результаты освидетельствования, женщина была пьяной

Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил виновной штраф в размере 30 тыс. руб., а также лишил права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

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