Елена Синица В Перми единый центр поддержки семей мобилизованных проведёт расширенный приём Приём организуют 13 апреля Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО организует очередной расширенный приём граждан для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Так, 13 апреля консультации проведут представители министерства территориальной безопасности, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро и Центробанка.





Кроме этого, можно будет получить консультацию от представителей военного госпиталя в Перми, судебных приставов, а также Отделения социального фонда России по Пермскому краю. Очный приём состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров (Пермь, ул. Сибирская, 59).





Уточняется, что с начала мобилизации к социальным участковым и в территориальные отделы ведомства поступило более 5 тыс. обращений, в том числе бытового характера.

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