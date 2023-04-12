Андрей Стрельцов
Атлет из Перми стал первым в забеге «Сочи автодром»
Илья Грядовский первенствовал на дистанции 5,5 км
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В Сочи завершились соревнования по марафонскому бегу среди спортсменов-любителей и профессионалов. Они проходили на гоночной трассе «Сочи автодром». Здесь в своё время проходил этап чемпионата мира «Формулы-1». Считается, что это самый плоский забег в стране, имеющий минимальный перепад высот на всей протяжённости дистанции.
Медали были разыграны на дистанциях 5,5 км, полумарафон в 21,1 км и марафон в 42,2 км. В забегах участвовали 2700 бегунов.
Победителем на дистанции 5,5 км стал легкоатлет из Перми Илья Грядовский.
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