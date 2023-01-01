Елена Синица Пермь вошла в ТОП-20 по уровню предлагаемых зарплат в стране На первом месте ожидаемо оказалась Москва Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии марта, открытые в 25 крупнейших городах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.

Так, на первом месте ожидаемо оказалась Москва, где по итогам марта предлагали 78,5 тыс. руб. Это на 20,3 тыс. больше, чем в целом по стране (58,2 тыс.). На втором месте оказался Иркутск (68,2 тыс. руб.), на третьем — Уфа (66,7 тыс. руб.).

Пермь заняла семнадцатую строчку: средняя предлагаемая зарплата в городе составила 51 285 руб., что почти на 7 тыс. меньше, чем по стране. По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Перми выросло на 4449 руб.





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