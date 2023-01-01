Алёна Бронникова Пермячка отсудила у хозяйки мастифа 20 тысяч рублей Щенок покусал женщину во время прогулки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жительница Мотовилихинского района Перми подала в суд на покусавшего её во время прогулки щенка породы тибетский мастиф. Районный суд постановил взыскать с хозяев собаки компенсацию в размере 20 тыс. руб. Информация об этом появилась на сайте краевого суда.

В августе 2022 года женщина выгуливала свою собаку в м/р Ива. В это время к ним подбежал щенок тибетского мастифа, и животные стали играть. Когда женщина повела свою собаку домой, щенок увязался за ними. На команду «нельзя» он укусил пермячку за ногу. Когда она попыталась уйти, щенок продолжал бежать следом и кусаться, а затем вцепился в голень. Проходивший мимо молодой человек распылил газовый баллончик в морду мастифу, и тот убежал.

По информации пресс-службы Пермского краевого суда, пострадавшая обратилась в медпункт, где ей обработали рану. После происшествия женщина боялась выходить на улицу. Ей удалось найти хозяев собаки и сообщить об инциденте. Хозяйка мастифа извинилась и предложила в качестве моральной компенсации 3 тыс. руб., но пострадавшей сумма показалась маленькой. Она обратилась в районный суд, который постановил взыскать с ответчика 20 тыс. руб. Краевой суд оставил решение без изменения.

В начале 2023 года Чердынский районный суд постановил взыскать 70 тыс. руб. в качестве морального вреда за укус собаки, напавшей на первоклассника у школы. С хозяина собаки и образовательного учреждения суд взыскал по 35 тыс. руб.





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