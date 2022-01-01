Максим Артамонов В Пермском крае первокласснику выплатят 70 тыс. рублей за укус собаки Инцидент произошёл на территории школы в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила в силе решение Чердынского районного суда о выплате школьнику 70 тыс. руб. в качестве морального вреда за укус собаки. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

В феврале прошлого года на уроке физкультуры в одной из школ Чердыни собака укусила первоклассника. Инцидент произошел в конце урока, когда школьник снимал лыжи. В этот момент к нему подбежала собака, которую мальчик пытался погладить, но она укусила его за щеку.

Учитель физкультуры тут же отвела ребенка к школьному медработнику, а затем при осмотре в местной больнице пострадавшему поставили прививку и наложили шов.

Так как инцидент произошел на территории школы во время занятия, родители ребёнка обратились в суд с иском к образовательному учреждению и хозяину собаки. Они потребовали компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. На суде мать мальчика пояснила, что её сын испытал сильный стресс и стал бояться собак, на лице ребёнка остался шрам. После произошедшего никто из ответчиков с ней не связывался, извинений не просил, помощь не предлагал.

Чердынский районный суд постановил взыскать с каждого из ответчиков по 35 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда.

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