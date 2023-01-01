Елена Синица Следком РФ подключился к делу о смерти ребёнка в Кировском районе Перми Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребёнка в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, 10 апреля в Кировском районе Перми 13-летний подросток был на тренировке. В один момент несовершеннолетние остались без присмотра тренера. Тогда они пошли на строительную площадку многоквартирного дома. Там ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

После было заведено уголовное дело. Краевой следственный комитет теперь должен отчитаться о ходе расследования перед федеральным ведомством.





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