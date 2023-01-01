Максим Артамонов В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на стройплощадке в Закамске Происшествие случилось 10 апреля Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следком по региону возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на строительной площадке в Закамске. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следователей, 10 апреля года в Кировском районе Перми ребёнок, 2010 г.р., находился на спортивной тренировке. Во время кросса подростки, оставшись без присмотра тренера, зашли на стройплощадку жилого дома. Там мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Напомним, первоначально информация о гибели подростка появилась в соцсетях. Сообщалось, что 10 апреля вблизи недостроенного дома на ул. Кировоградской было обнаружено тело мальчика. В пресс-службе министерства здравоохранения региона пояснили, что «бригада скорой приехала на вызов за четыре минуты, зафиксирована смерть до прибытия бригады СМП».

В ведомстве добавили, что не могут разглашать причины смерти подростка.

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