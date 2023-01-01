Елена Синица В Перми возле долгостроя на улице Кировоградской нашли тело подростка Тело было замечено 10 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми вблизи недостроенного дома на ул. Кировоградской 10 апреля нашли тело подростка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Закамск Life» ВКонтакте.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.

«Бригада скорой приехала на вызов за четыре минуты, зафиксирована смерть до прибытия бригады СМП», — сказали в минздраве.

В ведомстве добавили, что не могут разглашать причины смерти подростка.





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