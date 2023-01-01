Елена Синица В центре Перми 20 апреля ограничат движение транспорта из-за учений МЧС Ожидается большое скопление техники Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 20 апреля с 08:00 до 10:00 пройдут учения МЧС. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как говорят в ведомстве, учения будут проходить на территории торгового центра iMALL Эспланада. Уточняется, что будут проводиться показные пожарно-тактические учения. Ожидается большое скопление техники и личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Во время учений движение по ул. Петропавловской между улицами Попова и Осинской будет ограничено. В МЧС просят сохранять спокойствие.

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