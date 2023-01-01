Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» дома обыграли «Динамо-Сунгуль»
Это была последняя игра пермской команды в регулярном чемпионате страны
Предварительный этап гандбольного Чемпионата России завершился для «Пермских медведей» домашним поединком с ГК «Динамо-Сунгуль», представляющего Челябинскую область. Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки 31-25.
Подопечные Валентина Бузмакова вышли пока на второе место в турнирной таблице, но окончательное распределение мест будет завесить от результата матча «Виктор» -«СГАУ-Саратов».
А пока «Пермские медведи» начали подготовку к полуфинальному матчу Кубка страны против питерского «Зенита».
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