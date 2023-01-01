Елена Синица В Березниках эвакуировали 46 человек из-за пожара в техникуме Погибших и пострадавших на пожаре нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 11 апреля, около 15:24 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступил сигнал о пожаре в ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных технологий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К месту происшествия выехали 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Выяснилось, что произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением. Погибших и пострадавших нет.





До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 46 человек. Пожар удалось потушить к 15:30.





Предварительно, площадь пожара составила 1 кв. м.

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