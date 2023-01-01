Алёна Бронникова Российские компании получат субсидии на разработку отечественных аналогов лекарств Выплаты помогут компенсировать затраты до 100% Поделиться Твитнуть

Архив ИЛ "Новый компаньон"

Производители лекарственных средств получат субсидии на разработку и последующую регистрацию отечественных аналогов импортных препаратов. Соответствующее постановление подписал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для развития фармацевтической отрасли и производства российских аналогов наиболее востребованных лекарств государство готово оказать поддержку производственным компаниям на приобретение оборудования и выплаты сотрудникам. На реализацию инновационных проектов можно будет получить от 50 до 100 млн руб.

«Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которые мы сегодня все наблюдаем», — заявил Михаил Мишустин 10 апреля на оперативном совещании вице-мэров в Москве.

Получить субсидии смогут только компетентные организации, обладающие достаточным опытом в этой сфере. За счёт господдержки они смогут покрыть до 100% расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В прошлом году в Пермском крае было открыто несколько новых производств, позволяющих заменить импортные аналоги. Например, крафтовые пакеты, полиэтиленовая упаковка. Производство стационарных газовых плит и встроенной бытовой техники.

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