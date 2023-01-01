Полина Путякова журналист Стабильные инвестиции Несмотря на кризисные явления в экономике, инвестиционная активность в регионе не снижается Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в 2022 году инвестиции в основной капитал Пермского края увеличились в сопоставимых ценах на 1,2% и составили 357,2 млрд руб.

В целом по стране прирост инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 4,6%, при этом региональные значения колеблются от отрицательных до достаточно высоких. Абсолютным лидером по притоку инвестиций стала Республика Алтай: прирост составил 81% к 2021 году. Аутсайдер — Астраханская область (–35%).

Региональные различия в инвестиционной активности определяются в основном структурой их экономики, считают эксперты. По словам доцента департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяны Букиной, Пермский край характеризуется относительной стабильностью объёмов инвестиций в основной капитал в связи с тем, что он относится к категории старопромышленных регионов. В них не происходит создания новых видов экономической деятельности и, соответственно, не происходит значительных изменений в привлечении инвестиций.

«Если говорить о других регионах, то спад или рост инвестиций в основной капитал в текущих условиях связан с изменением состояния экономической деятельности в регионе: введение санкций на некоторую продукцию или, наоборот, сохранение или даже, может быть, увеличение спроса со стороны других стран или создание новых производств, ориентированных на импортозамещение», — рассуждает Татьяна Букина.

Кроме того, региональная динамика зависит и от стартовых условий, продолжает старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова. В регионах с невысоким уровнем инвестиций даже малый инвестиционный проект даст существенный рост. В регионах же, где, как и в Пермском крае, постоянно высокий уровень инвестиционной активности, динамики роста нет. Но это должно быть расценено не как стагнация, а скорее как поддержание стабильно высокого уровня.

По оценке регионального минфина, прирост инвестиций в основной капитал в Пермском крае за 2022 год является достаточно значительным. В абсолютном значении это почти 50 млрд руб., или прирост 16% в номинальном выражении.

Между логистикой и инфраструктурой

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов, составленному агентством «Эксперт РА», по итогам 2022 года Пермский край отнесён к группе В-3 («Умеренно низкий уровень инвестиционной привлекательности»).

Наиболее «узкими» местами при этом названы инфраструктурные ресурсы региона и состояние окружающей среды.

По словам Татьяны Букиной, на низкую оценку инвестиционной привлекательности Пермского края по блоку экологии повлияла нестабильная геополитическая ситуация. Ряд инициатив были отложены из-за санкционного давления, и в 2023 году прорывных результатов по этому направлению ожидать не стоит. Тем не менее важность экологической повестки не снижается.

Невысокие оценки инфраструктурного фактора инвестиционной привлекательности объясняются последствиями пандемийного периода. В 2021 году произошло замедление темпов развития инфраструктуры, поскольку значительно увеличились объёмы строительства и реконструкции объектов здравоохранения в силу их высокой необходимости.

В то же время как раз сейчас предпринимаются меры для развития инфраструктуры региона, рассказывает Юлия Стародумова. По её словам, сейчас логистические мощности края в разы ниже соседних регионов — Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Однако законопроект о налоговых и других льготах для крупных логистических комплексов позволит решить эту проблему. Также в ожидании 300-летия наблюдается небывалый рост инвестиций в транспортную инфраструктуру и благоустройство.

Юбилейные инвестиции

В 2022 году в Пермском крае значительно вырос объём инвестиций в отрасли «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (+79,8%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (+67,5%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (+28,0%).

Наоборот, существенная негативная динамика отмечена в отрасли «Обрабатывающие производства» (–18%).

Ключевым фактором в росте инвестиций по виду деятельности «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» является приближающееся 300-летие Перми, считает Юлия Стародумова.

Что же касается спада вложений в обрабатывающую промышленность, то он связан с санкционным давлением. По словам профессора кафедры экономической и социальной географии России МГУ Натальи Зубаревич, производство в отрасли в прошлом году сократилось на 7%. В том числе пострадали крупнейшие предприятия региона: хотя динамика производства по конкретным предприятиям неизвестна, но, например, экспорт калийных удобрений из России в 2022 году сократился на 20%, выпуск мазута, дизтоплива — в пределах 10%.

По данным Агентства инвестиционного развития, наибольшее количество приоритетных инвестиционных проектов реализуется в традиционных для региона сферах: обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых. Это прежде всего проекты Березниковско-Соликамского промышленного узла и проекты в машиностроительной, лесопромышленной отраслях, а также нефтехимии. Статус приоритетных получает всё больше проектов, реализуемых в сфере формирования общественной и досуговой среды, сферах логистики, туризма, спорта, создания объектов придорожного сервиса.

В 2022 году в Пермском крае было открыто несколько новых производств, уточняет Татьяна Букина. Часть из них позволяют заместить импортные аналоги, в том числе производство крафтовых пакетов на Пермском заводе бумажных изделий в Нытве, а также линия по изготовлению полиэтиленовой упаковки в Пермском производственном холдинге «Кредо». В свою очередь, производство стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники в Чайковском на предприятии «Газпром бытовые системы» заменяет продукцию Лысьвенского металлургического завода, который в настоящее время специализируется на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса.

Специфичный 2022-й

Специфика 2022 года в том, что, несмотря на кризисные явления в экономике, не произошло инвестиционного спада, констатирует Наталья Зубаревич. «Если в кризис 2014–2015 годов объём инвестиций резко снизился и затем с 2015 года и до конца 2019-го этот спад так и не был перекрыт, то в нынешнем кризисе с инвестициями всё хорошо. Одна из причин — невероятная активность бизнеса по преодолению кризиса. Он очень активно работает в поисках новых рынков сбыта, новых возможностей закупок оборудования, комплектующих. И вот причина роста инвестиций: бизнес закупался впрок всем, чем мог, ну и, конечно, очень сильно выросли инвестиции государства», — говорит эксперт.

Для кризисных периодов типична высокая роль государственной поддержки в инвестиционной активности, поддерживает мнение коллеги Юлия Стародумова. По её оценкам, инвестиционный потенциал региона устоял и даже увеличился. «Это связано прежде всего с колоссальным количеством мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, как на уровне Федерации, так и на уровне края», — считает она.

Инвестиционная структура Пермского края включает в себя территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, индустриальные парки и др.

Помимо этого, в прошлом году принято решение о создании на территории Перми и Пермского района особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Сегодня особая экономическая зона наполняется резидентами, первые из них уже готовы создавать производства на общую сумму порядка 60 млрд руб. и более 2,5 тыс. рабочих мест.

По данным Агентства инвестиционного развития, статус приоритетных инвестпроектов присвоен 67 проектам. Этот статус позволяет инвестору воспользоваться такими мерами поддержки, как инвестиционный налоговый вычет, получение земельного участка без проведения торгов, а также получить административное, информационное, консультационное сопровождение инвестиционного проекта.

Прогноз

В региональном минфине полагают, что в 2023 году динамика инвестиций в Пермском крае будет соответствовать динамике российских показателей. А именно прогнозируется небольшое падение показателя в 2023 году — до 99%, с дальнейшим устойчивым ростом в 2024–2025 годах до 103,9 и 103,7% соответственно.

По мнению Юлии Стародумовой, наиболее перспективными являются те отрасли, которые реализуют импортозамещение, а также те, которые приносят максимальный доход в бюджет Пермского края. Это в первую очередь машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность.

Эксперт ожидает рост объёма инвестиций в 2023 году. «Пермский край, промышленный регион, сосредотачивающий в себе предприятия самых различных отраслей, важных как в импортозамещении, так и в гособоронзаказе, будет получать поддержку на федеральном уровне. При этом юбилей края и его потрясающая природа будут привлекать инвестиции как в сфере культуры, досуга и развлечений, так и в сфере туризма. Помимо этого, прекрасный климат по сравнению с другими близлежащими регионами для микро-, малого и среднего бизнеса и их поддержка краевыми властями будут стимулировать и другие отрасли, важные для комфортной жизни всех жителей края», — считает эксперт.

Некоторое замедление в динамике инвестиций, по мнению эксперта, возможно, произойдёт в 2024 году, так как последнее время наблюдается снижение предпринимательской уверенности — это фактор, который напрямую влияет на объём инвестиций.

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