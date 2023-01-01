Максим Артамонов В Перми суд оштрафовал чиновников Мотовилихинского района за плохую уборку снега Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению мирового судьи на 200 тыс. руб. были оштрафованы чиновники администрации Мотовилихинского района. Причина — плохая уборка дорог от снега. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в осенне-зимний период 2022-2023 годов прокуратура неоднократно выявляла нарушения в содержании улично-дорожной сети: образование снежных валов на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность и наличие рыхлого снега на тротуарах и проезжей части.

После зафиксированных нарушений главе районной администрации, руководителю МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» и подрядчику вносились представления, которые были удовлетворены. Однако после этого работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями. В итоге в отношении чиновников было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в начале января 2023 года глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич покинул должность в связи с истечением контракта. На его место был назначен бывший мэр Верхней Салды (Свердловская область) Игорь Сальников.

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