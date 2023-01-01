Алёна Бронникова На трассе Пермь-Ильинский частично ограничат движение На участке у деревни Петрушата начинается строительство дополнительных полос Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

На трассе Пермь-Ильинский в Прикамье продолжается строительство дополнительных полос. В краевом Министерстве транспорта сообщают, что с 12 апреля вводится ограничение автомобильного движения на участке рядом с д. Петрушата.

«С 12 апреля на дороге «Пермь-Ильинский» от отворота на д. Петрушата начинаются работы по устройству дополнительных полос движения в строну подъёма», — сообщает пресс-служба ведомства.

Полностью дорогу перекрывать не будут. На отрезке, где ведётся строительство, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Для проезда закрыта полоса в сторону пос. Ильинский, полоса в направлении Перми будет открыта. Ограничения будут действовать до 1 июня 2023 года.

Министерство транспорта Пермского края

«Новый компаньон» рассказывал о планах по строительству дополнительных полос для движения транспорта на подъёмах участка трассы Пермь-Ильинский.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.