Алёна Бронникова На трассе Пермь-Ильинский построят дополнительные полосы Движение на этом участке будет частично ограничено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае до начала лета построят дополнительные полосы для движения транспорта на подъемах участка трассы Пермь-Ильинский. Об этом сообщила ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

По этой причине введено ограничение для транспортных средств до 1 июня 2023 года. В ведомстве пояснили, что полностью трассы перекрывать не станут.





«Полностью движение не закрывается! На участке реконструкции организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — сообщили в пресс-службе минтранса.





Сейчас работы ведутся на стороне дороги в направлении посёлка Ильинский. Для машин открыта сторона в сторону Перми.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Прикамье завершается реконструкция дороги Пермь-Ильинский, ведущей к музею «Хохловка».





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