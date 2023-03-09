В Прикамье начался заключительный этап реконструкции автодороги к музею «Хохловка» Работы ведутся за счёт краевого бюджета Поделиться Твитнуть

Рабочие подрядной организации ООО «Евродорстрой» приступили к финальному этапу реконструкции автомобильной дороги Пермь—Ильинский, ведущей к этнографическому музею «Хохловка». Об этом сообщили в минтрансе.

Строители начали расчищать полосы отвода и переустраивать инженерные коммуникации. После завершения работ на участке появится перекрёсток с кольцевым движением, двумя остановочными павильонами, тротуарами, пешеходным переходом, наружным освещением, камерами фотовидеофиксации и светофорным объектом.

Заказчик реконструкции, которая ведётся за счёт краевого бюджета, — Управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Прикамья.

Напомним, все работы на автодороге были разделены на три этапа. Строительство разворотного кольца (I этап) и обустройство Т-образного перекрёстка на пересечении дороги на Хохловку с автодорогой Пермь—Ильинский (III этап) были завершены в 2022 году. Теперь же планируется обустроить кольцевое движение на пересечении трассы Пермь—Ильинский и дороги в м/р Заозерье (II этап).

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