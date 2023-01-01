Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Чусовом создаётся парк индустриальной истории На Чусовском металлургическом заводе внедряется программа промышленного туризма Поделиться Твитнуть

В течение 2023-2024 годов на территории Чусовского металлургического завода ОМК будет организован парк индустриальной истории. Об этом рассказал руководитель направления по развитию промышленного туризма предприятия Александр Иванов на круглом столе «Внутренний туризм как двигатель развития региона», который 11 апреля провёл издательский дом «КоммерсантЪ-Прикамье».

В распоряжении ЧМЗ есть несколько старинных заводских механизмов, часть из них уникальны. Их планируется установить на территории завода под открытым небом. Индустриальный парк будет частью экскурсионного маршрута по предприятию, куда также войдут корпоративный музей и прогулка в один из действующих цехов.

По словам представителя завода, уже сейчас экскурсии на ЧМЗ очень востребованы среди школьных и студенческих групп, и их расписание сформировано на три месяца вперёд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.