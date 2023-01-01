В Пермском крае на предприятии погибли два сотрудника Работодатель скрывал несчастный случай несколько дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двое сотрудников предприятия ООО «Ветлан» в Чайковском городском округе погибли на рабочем месте 6 апреля. Об этом сообщает телеканал ВЕТТА со ссылкой на Государственную инспекцию труда Пермского края.

Причиной гибели стало неосторожное обращение с пиролизной печью, используемой в производстве древесного угля. Сообщение о несчастном случае поступило в инспекцию только 10 апреля. От работодателя информация о происшествии не поступала.

В соответствии со ст. 229,3 ТК РФ начато расследование о сокрытом несчастном случае. По результатам проверки будут приняты административные меры, заключение направят в следственные органы.

В конце 2022 года в Карагайском муниципальном округе погиб мужчина во время заготовки древесины. Следствие установило, что работы проводились по договору с индивидуальным предпринимателем. Рабочий скончался на месте от удара упавшего дерева.





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