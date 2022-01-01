При заготовке древесины под Карагаем погиб рабочий Следком Пермского края начал проверку Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Карагайском округе Пермского края устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1986 г.р. Он получил смертельные травмы при заготовке древесины.

Доследственную проверку проводят сотрудники СУ СКР по Пермскому краю.

На данный момент установлено, что ЧП случилось в лесном массиве около деревни Волчата Карагайского МО 8 декабря.

При проведении работ по договору с ИП по заготовке древесины упавшим деревом ударило одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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