В Прикамье растут объёмы автокредитования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2023 года банк ВТБ выдал жителям Пермского края автокредиты на сумму 512 млн руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в два с лишним раза. Наиболее активным месяцем стал январь.

В целом по стране за январь-март 2023 года клиенты ВТБ получили около 18,2 тыс. автокредитов более чем на 22 млрд руб., что по объёму почти в 1,5 раза превысило итоги первого квартала 2022 года. Средняя сумма одного автокредита по итогам квартала в стране составила 1,2 млн руб., незначительно увеличившись к началу года. В Прикамье средний чек чуть ниже — 1,1 млн руб.

«В первый месяц года пермяки оформили в ВТБ автокредиты на 193 млн руб. После некоторого снижения продаж в феврале в марте мы снова фиксировали положительную динамику — объёмы выдачи выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, — комментирует управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. — Пока высокую долю в выдаче кредитов по-прежнему занимают транспортные средства с пробегом, но мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые автомобили начнут отвоёвывать свои позиции».

В целом на рынке, по оценке ВТБ, в марте выдачи автокредитов в России превысили 94 млрд руб., что почти на 20% выше результата февраля. Всего по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 млрд руб. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года и на 8% — рекордного 2021 года.

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