Максим Артамонов Антимонопольщики одобрили покупку птицефабрики «Пермская» Её приобрела казанская «Агросила» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ФАС России удовлетворили ходатайство, поступившее от АО «Агросила», о приобретении АО «Продо Птицефабрика Пермская». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольной службе посчитали, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.

Напомним, в начале апреля стало известно, что птицефабрику «Пермская» купил казанский агрохолдинг «Агросила». Компания приобрела 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». Сумма сделки не разглашалась, но, по оценкам экспертов, она могла составить около 3 млрд руб.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельхозпредприятий Пермского края, основанное в 1981 году. Предприятие располагается в п. Сылва Пермского округа. С 2004 года фабрика входила в ГК «Продо». В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка», занимает 34% рынка Пермского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «Продо Птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб.

Казанская «Агросила» была создана в 2005 году. В её состав входят 23 предприятия, расположенные в Республике Татарстан. Выручка компании по итогам 2021 года составила 47,6 млрд руб., а в 2020-м — 46,5 млрд руб.







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