Максим Артамонов
Антимонопольщики одобрили покупку птицефабрики «Пермская»
Её приобрела казанская «Агросила»
В ФАС России удовлетворили ходатайство, поступившее от АО «Агросила», о приобретении АО «Продо Птицефабрика Пермская». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В антимонопольной службе посчитали, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.
Напомним, в начале апреля стало известно, что птицефабрику «Пермская» купил казанский агрохолдинг «Агросила». Компания приобрела 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». Сумма сделки не разглашалась, но, по оценкам экспертов, она могла составить около 3 млрд руб.
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