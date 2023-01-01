Елена Синица В пермском зоопарке 12 апреля животных будут кормить «НЛО» и «кометами» Показательные кормления начнутся в 11:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском зоопарке 12 апреля День космонавтики будут отмечать «космическими» показательными кормлениями. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

Так, в 11:00 пятнистые олени Рябина, Олеся и Млада получат блюдо под названием «Звездопад». Экзотические попугаи ара получат на обед «Телескоп». Около 15:00 львы Леро и Риччи насладятся съедобным «Парадом планет», пумы отправятся за «Спутниками», а тигрица Афина — за «Ракетой».

Японских макак угостят «Кометами» и «Метеоритным дождём» из фигурно вырезанных фруктов, к ирбисам Аксу и Снежеку приземлится «НЛО», а к рысям — «Луноход».

Константин Долгановский

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