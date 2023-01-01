Елена Синица В Перми осудят трёх предпринимателей за хищение 71 миллиона рублей при поставке медизделий Они сбыли на территории региона свыше 700 тысяч фальсифицированных медизделей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при поставках медицинских изделий. По информации краевого следственного комитета, двух жителей Татарстана и одного жителя Челябинской области обвинили в «обращении фальсифицированных медицинских изделий», а также в «мошенничестве в особо крупном размере». Об этом пишет «Рифей».

По имеющейся информации, с октября 2020 года по май 2021 года предприниматели сбыли на территории Пермского края свыше 700 тыс. фальсифицированных медизделей. При этом они похитили свыше 71 млн руб., которые были выделены на эти цели из бюджета региона.

На имущество и денежные средства обвиняемых был наложен арест. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Перми 10 апреля огласил приговор бывшему полицейскому Олегу Бурнышеву. Мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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