Елена Синица Депутат Илья Лисняк получил предупреждение от комиссии по контролю за доходами Он якобы не внёс информацию о займе на сумму свыше 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия краевого парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вынесла предупреждение депутату от партии «Справедливая Россия — За правду» Илье Лисняку.

Комиссия установила, что депутат предоставил заведомо неполные имущественные сведения за 2021 год. Если быть точнее, то в декларации не было информации о займе на сумму свыше 500 тыс. руб. Комиссия рекомендовала парламентарию представить уточнённые сведения о доходах и расходах до 30 апреля, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В разговоре с изданием Лисняк заявил, что знает о решении комиссии. Он утверждает, что нарушений с его стороны не было.

«Это зафиксировано в протоколе и решении суда и подтверждено всеми сторонами»,— говорит Лисняк.

Он добавил, что решение комиссии будет проанализировано с юристами.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.