Елена Синица В Перми 12 апреля телебашня включит динамическую подсветку Её можно будет посмотреть с 21:00 до 00:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 12 апреля с 21:00 до 00:00 телебашня будет украшена огнями тематической архитектурной подсветки. Праздничной иллюминацией Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр поздравит пермяков к Днём космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.

«Телерадиовещание неразрывно связано с космосом. Телевизионный и радиосигнал, распространяемый посредством космических спутников, принимают станции наземной сети РТРС, которые затем транслируют его телезрителям», — прокомментировал замдиректора Пермского КРТПЦ Михаил Капустин.





Он также добавил, что именно с бульвара Гагарина откроется отличный вид на телебашню, которая в этот день будет напоминать готовую к старту космическую ракету.





Ранее сообщалось, что Центр развития туризма разработал сайт с маршрутами, приуроченными к празднованию 300-летия Перми.









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