Максим Артамонов
Начал работать сайт с маршрутами, посвященными 300-летию Перми
На карте — девять вариантов путешествий
Центр развития туризма разработал сайт с маршрутами, приуроченными к празднованию 300-летия Перми. Туристы, которые путешествуют самостоятельно, могут выбрать девять вариантов отдыха в Пермском крае. Об этом сообщается на официальной странице Центра в сосетях.
Путешествия можно выбрать как по длительности (от одного до трёх дней), так и по содержанию. Например, «классические» с популярными местами или «для искателей приключений» с нестандартными локациями. Также есть варианты для семейного отдыха.
В маршруты включены локации, раскрывающие Пермь с разных сторон: гастрономической, музейной, культурной, архитектурной и других.
На сайте доступен также раздел с предложениями от туроператоров. Путешественнику предлагается список из пяти маршрутов недели, который еженедельно будет обновляться.
В Центре развития туризма также отметили, что Яндекс.Карты позаботились о вопросе бесплатных общественных туалетов: там есть и точки, и даже указано время работы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.