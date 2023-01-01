Максим Артамонов Начал работать сайт с маршрутами, посвященными 300-летию Перми На карте — девять вариантов путешествий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр развития туризма разработал сайт с маршрутами, приуроченными к празднованию 300-летия Перми. Туристы, которые путешествуют самостоятельно, могут выбрать девять вариантов отдыха в Пермском крае. Об этом сообщается на официальной странице Центра в сосетях.

Путешествия можно выбрать как по длительности (от одного до трёх дней), так и по содержанию. Например, «классические» с популярными местами или «для искателей приключений» с нестандартными локациями. Также есть варианты для семейного отдыха.

В маршруты включены локации, раскрывающие Пермь с разных сторон: гастрономической, музейной, культурной, архитектурной и других.

На сайте доступен также раздел с предложениями от туроператоров. Путешественнику предлагается список из пяти маршрутов недели, который еженедельно будет обновляться.

В Центре развития туризма также отметили, что Яндекс.Карты позаботились о вопросе бесплатных общественных туалетов: там есть и точки, и даже указано время работы.

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