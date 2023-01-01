Елена Синица За выходные в Прикамье три рыбака провалились под лёд и погибли Тело еще одного мужчины не могут найти Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте

В посёлке Сылва и в деревне Жебреи из-за нарушений правил безопасности на водоёме погибли три рыбака, также один находится в медучреждении. Также пока не удаётся найти тело еще одного рыбака. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Пермского края.

По имеющимся данным, 7 апреля 79-летний мужчина вместе с приятелем провалились под лёд в посёлке Сылва. Очевидцы вытащили обоих, однако один мужчина все-таки погиб, а второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Также 8 апреля в деревне Жебреи решили порыбачить трое мужчин. Все они тоже стали тонуть, служба спасения достала из водоёма двоих, третьего мужчину найти не удалось.

Сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся осмотры мест происшествий, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что Кунгурский городской суд принял решение заключить под стражу семиклассника, который напал на своего сверстника с ножом в школе Берёзовского муниципального округа.









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