Алёна Бронникова В Пермском крае увеличился объём реализации сельхозпродуктов Вывоз собственного производства вырос с 2021 года более чем на 100% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2022 году выросли показатели по объёмам реализации продуктов региональных сельскохозяйственных организаций в сравнении с 2021 годом. Данные о реализации и вывозе товаров опубликовал Пермьстат.

Так, вывоз зёрен злаковых и бобовых культур составил 146,2% от показателей предыдущего года. Из них пшеницы было вывезено 17,9 тыс. тонн (137,2%), овса — 5,7 тыс. тонн (111,6%), сильнее всего выросли объёмы по реализации ячменя — 16,3 тыс. тонн, что составляет 190,9% от прошлого периода.

Тем временем, крупный рогатый скот составил всего 85,3% от прошлого года. В целом скота и птицы реализовано на 77,7 тыс. тонн (107,6% к 2021 году).

Овощей в целом было реализовано на 29,6 тыс. тонн, этот показатель вырос в 2,2 раза. Показатели по объёмам молока от всех видов животных составили 458,3 тыс. тонн (102,1%), по вывозу яиц, без учёта инкубационных, — 1275,2 млн шт. (104,1%).

«Часть реализованной продукции была вывезена сельхозорганизациями (без субъектов малого предпринимательства) за пределы Пермского края. Объём вывоза скота и птицы составил 28,9 тыс. тонн, в том числе птицы — 25,6 тыс. тонн, крупного рогатого скота — 3,3 тыс. тонн. Молока вывезено 22,9 тыс. тонн, яиц — 1025,7 млн штук», — сообщается на сайте Пермьстата.

В Прикамье реализуется господдержка аграриев. По данным краевого Министерства агропромышленности в прошлом году в сфере сельского хозяйства были установлены рекордные показатели.





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