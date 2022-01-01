Алёна Морозова Урожайный год Каких результатов удалось достичь в сфере сельского хозяйства в 2022 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рекордные показатели

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края подвело итоги 2022 года. В этом году была зафиксирована рекордная урожайность зерновых культур. «По поручению главы региона Дмитрия Махонина мы приняли ряд ключевых мер по поддержке сельхозпроизводителей, в частности, просубсидировали приобретение минеральных удобрений и это напрямую сказалось на урожайности и объёме зерна», — рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. За этот год рост потребления минеральных удобрений, по данным экспертов, составил около 20%.

Грамотное применение минеральных удобрений в климатических условиях Прикамья позволит достичь хороших урожаев, отмечают эксперты.

Так, ожидаемое валовое производство по зерновым и зернобобовым культурам составит 405 тыс. т (в весе после доработки). Это максимум за последние 10 лет. Урожайность зерновых культур в 2022 году — 17,5 ц/га, что является рекордным показателем для Пермского края.

Традиционными овощами открытого грунта в крае являются капуста, морковь, лук и чеснок («борщевой набор»). В этом году на открытом грунте планируется собрать около 20 тыс. т этих овощей. Около 18 тыс. т овощей собрано в закрытом грунте. Как пояснил министр, в этом году мы собрали овощей почти в два раза больше за счёт запуска в работу инвестпроекта — тепличного комплекса в Чусовом.

Продуктивность крупного рогатого скота в крае ежегодно растёт. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий за 2022 год ожидается на уровне 568 тыс. т. Прогнозный рост составит 5%.

Господдержка и субсидии

В 2022 году был реализован целый комплекс мер господдержки аграриев — всего более 30. Их можно разделить на несколько групп. Например, компенсирующие субсидии, когда предприятию предоставляются средства на объём уже произведённой продукции.

Самая востребованная в Прикамье в этом направлении господдержка — субсидия на 1 л произведённого молока либо на 1 га обрабатываемой площади. Кроме этого, есть стимулирующие субсидии, когда краевые власти выделяют средства на некие плановые показатели. Например, малым формам агробизнеса предоставляется грант на развитие.

«В этом году впервые у нас появилась субсидия на реализацию зерна. Федеральное министерство сельского хозяйства такое направление запустило, и порядка 63 млн руб. мы предоставим тем предприятиям, которые реализуют внутри Пермского края зерно», — отметил Павел Носков. Это повысит рентабельность этого вида агробизнеса.

Ещё одним инструментом поддержки аграриев стал существенный пересмотр лизинговых инструментов.

В начале года в три раза вырос размер субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителей на приобретение отечественной техники — до 30%. В рамках этой программы в крае обновился парк сельхозмашин на 140 единиц. На поддержку этого направления из консолидированного бюджета направлено порядка 160 млн руб.

Если говорить про региональный бюджет, то здесь, как отмечает руководитель краевого минагро, были два типа основных субсидий, которые сказались и на урожайности, и на приросте объёмов сельхозпродукции. Первое направление — субсидия на инвестиционные проекты, когда за счёт регионального бюджета субсидируется до 30% затрат инвестора на создание предприятия в сфере АПК. Второе направление — это субсидирование приобретения удобрений.

Инвестпроекты и агрострахование

В целом на модернизацию сельскохозяйственной отрасли из регионального бюджета было направлено около 500 млн руб., а из федерального привлечено 85 млн руб.

Ещё одним инструментом поддержки аграриев стало агрострахование. Так, если объём застрахованной посевной площади в 2021 году составлял 81,8 га, то в 2022 году он уже был на уровне 97,3 га.

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