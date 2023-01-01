Алёна Бронникова В Краснокамске ищут виновных в хищении денег, выделенных на реализацию нацпроекта Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках национального проекта «Культура» на ремонт кровли здания «Детской музыкальной школы г. Краснокамска» из бюджета Пермского края было выделено 2,9 млн руб. На сайте Следственного управления СК РФ сообщается, что не все предоставленные деньги были потрачены на запланированные работы.

Представители музыкальной школы после окончания ремонтных работ подписали с подрядчиком все документы об их выполнении. Коммерческая организация, осуществлявшая ремонт, получила деньги из бюджета. Однако позже следователи выяснили, что часть работ по договору не была проведена. Их общая стоимость составила более 80 тыс. руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств должностными лицами коммерческой организации по ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Ведомство устанавливает все обстоятельства совершения преступления и причастных к делу лиц.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в отношении одного из крупнейших дорожных подрядчиков Пермского края. Сумма ущерба составила 7 млн руб.

В Пермском крае с 2019 года реализуется нацпроект «Культура», в рамках которого культурным учреждениям на территории всего региона из бюджета выделяются субсидии. Средства идут на ремонт и оснащение учреждений, а также на поощрения лучших сотрудников и помощь в реализации театральных постановок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.