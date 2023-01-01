Крупный дорожный подрядчик в Перми обвиняется в хищении 7 млн рублей бюджетных средств Поделиться Твитнуть

Следователи УМВД России по Перми возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления полиции, факт мошенничества был установлен в ходе проверки исполнения госконтракта на ремонт автодороги регионального значения, заключённого между КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и одним из крупнейших подрядчиков региона.

Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что заказчик хоть и принял работы как выполненные, но исполнитель в период действия контракта необходимые материалы, служащие для повышения качества дороги, не приобретал и в работе не использовал, что подтверждается исследованиями специализированных лабораторий.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесённая бюджету, составляет 7 млн руб.

Полицейские уже провели обыски по месту жительства подрядчика и в офисе организации.

В настоящий момент следственные действия продолжаются.





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