Максим Артамонов В Пермском крае приставы арестовали у энергетиков пять трансформаторых подстанций Компания «Центральные электрические сети» задолжала более 13 млн руб. Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы взыскали с ООО «Центральные электрические сети» более 2,8 млн руб. долгов по заработной плате, а в рамках взыскания других долгов у компании арестованы пять трансформаторных подстанции. Об этом сообщает Рифей со ссылкой на ГУ ФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУ ФССП России по Пермскому краю на исполнении сейчас находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «Центральные электрические сети» более 13 млн руб. в пользу ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Управление активами». На компанию также наложен штраф в виде исполнительского сбора в размере более 1 млн руб.

Приставам также предъявлены для принудительного исполнения удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которым ООО «Центральные электрические сети» задолжало своим работникам заработную плату на общую сумму более 2,8 млн руб. Вся сумма уже взыскана, и 15 работников предприятия получили зарплату.

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Пермском крае мужчина отсудил у энергетиков более 0,5 млн руб. за повреждённую машину. Автомобилист разворачивался у трансформаторной подстанции ТП-11 ОАО «МРСК Урала» в Соликамске. Во время манёвра со здания подстанции на машину упала железная решётка и повредила её.

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