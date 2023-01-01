Максим Артамонов В Пермском крае автомобилист взыскал с энергетиков более полумиллиона за повреждённую машину На автомобиль упала железная решётка трансформаторной подстанции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский суд взыскал в пользу мужчины, автомобиль которого был повреждён во время разворота на трансформаторной подстанции ОАО «МРСК-Урала», полную стоимость ремонта машины, а также иные расходы, на сумму свыше 526 тыс. руб.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в июне прошлого года. Мужчина разворачивался у трансформаторной подстанции ТП-11 в Соликамске. Во время манёвра со здания подстанции на его автомобиль упала железная решётка и повредила машину.

Чтобы определить размер ущерба, мужчина сначала обратился к независимому эксперту, который оценил стоимость ремонта автомобиля в 495 100 руб. Затем пострадавший направил досудебную претензию в адрес ОАО «МРСК-Урала», но энергетики её проигнорировали, поэтому мужчина обратился в суд.

Как установил суд, здание трансформаторной подстанции ТП-11 находится во временном пользовании ОАО «МРСК-Урала». На основании договора аренды электросетевого имущества Соликамского городского округа арендатор должен обеспечивать текущий, капитальный, аварийный ремонт электросетевого имущества. Поэтому ответчиком по делу является энергетическая компания.

В итоге Березниковский суд взыскал с ОАО «МРСК-Урала» чуть более 526 тыс. руб.

Энергетики попытались оспорить это решение, заявив, что транспортное средство истца было припарковано в охранной зоне трансформаторной подстанции на расстоянии менее 1 м. Однако Пермский краевой суд указал, что маркировка охранной зоны ТП-11 не была нанесена, в месте разворота транспортного средства истца отсутствовали дорожные знаки, запрещающие остановку, стоянку или разворот. Поэтому апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 6 апреля этого года.

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